PCDF prende integrantes de grupo acusado de assaltar joalherias no DF. Um está foragido

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP), realizou operação que prendeu dois integrantes de uma associação criminosa voltada para prática de assaltos a joalherias em todo o Distrito Federal.

O grupo era composto por criminosos maiores e inimputáveis, já identificados em pelo menos três assaltos no DF. Durante a operação nesta segunda-feira (2), as equipes saíram à procura de três assaltantes envolvidos no assalto praticado contra a joalheria Joly Joias, ocorrido em 4 de dezembro de 2021.

Na ocasião, os três procurados, juntamente com um adolescente também identificado pelos investigadores, entraram no estabelecimento e subtraíram cerca de 200 mil reais em joias, fugindo em um veículo roubado. Dois dos procurados foram capturados e o terceiro não foi encontrado, estando, então, foragido.

Veja imagens: