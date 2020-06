PCDF prende integrante de grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e extorsão

Por Guilherme Gomes

Nesta terça-feira (9), equipes da 08ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal prenderam um homem, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Os crimes aconteceram no dia 7 de abril deste ano, em uma residência na Cidade Estrutural.

No início de abril, as investigações foram iniciadas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos da mesma delegacia. A apuração concluiu que o homem atuava com um comparsa na aquisição, ocultação e revenda de drogas para usuários.

Em uma dessas vendas, os dois investigados restringiram a liberdade de um destes usuários em uma residência na Cidade Estrutural/DF, onde funcionava uma boca de fumo. O motivo foi o usuário não ter quitado uma dívida de uma compra anterior.

Depois disso, o homem preso e seu comparsa passaram a cobrar o usuário e ameaçá-lo de morte caso não efetuasse o pagamento da dívida.

No interior do imóvel utilizado pela dupla foram apreendidas porções de drogas, munições

calibre .38 e dinheiro em espécie.

A PCDF lembra que, durante as investigações, um homicídio foi cometido pelos investigados. O crime estaria relacionado ao tráfico de drogas.