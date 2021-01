PCDF prende homens em flagrante por homicídio tentado

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19ª Delegacia de Polícia (DP), prendeu dois homens em flagrante por homicídio tentado e coação no curso do processo. A corporação investigava uma tentativa de homicídio ocorrida no último dia 19 e, nessa terça-feira (26), durante a noite, os policiais conseguiram identificar e ouvir uma testemunha ocular que presenciou o crime.

Após horas de depoimento, a testemunha noticiou que os autores haviam tentado matá-la na madrugada do dia 25 com disparos de arma de fogo com a finalidade de “queima de arquivo”. Como não conseguiram realizar a execução, os autores começaram a mandar mensagem para a testemunha, e agora também vítima, afirmando que se ela contasse para a polícia, iriam matar o seu filho.

Após diligências ininterruptas, a equipe policial da 19ª DP conseguiu encontrar e prender os dois autores durante o início da manhã de hoje (27). Os presos foram autuados em flagrante e responderão por dois crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada bem como pelo crime de coação no curso do processo. Os presos foram encaminhados para a carceragem da PCDF.