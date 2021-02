PCDF prende homem suspeito de tráfico de drogas durante operação em Sobradinho II

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Big Foot, na noite dessa segunda-feira (dia 1°), e prendeu um homem, de 32 anos, por tráfico de drogas. O suspeito foi detido no estacionamento público da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho II.

Os policiais da 35ª DP tomaram conhecimento de que o suspeito iria realizar uma entrega de cocaína na UPA de Sobradinho II. Com isso, a equipe iniciou o monitoramento do local e avistou o homem e um jovem, de 22 anos, em atitude suspeita. Os policiais abordaram a dupla e encontraram uma porção de maconha em posse do rapaz de 22 anos.

Na sequência, as autoridades se dirigiram até a casa do investigado. Com a autorização da mãe do homem, a polícia realizou uma vistoria no quarto do investigado.

No local, a equipe encontrou diversas porções de maconha, escondidas em um climatizador, uma balança de precisão e uma porção de cocaína, escondida em cima do guarda-roupas.

A Polícia Civil ainda localizou uma carteira que havia sido roubada de uma vítima neste ano, em Planaltina-DF.

O suspeito foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, estando sujeito a pena de cinco a 15 anos de prisão. O jovem que o acompanhava foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal e foi liberado após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo.