PCDF prende homem suspeito de assalto à mão armada em outubro deste ano, na Fercal

Policiais da 35ª DP deflagraram na tarde desta segunda-feira (14), a operação SACCULARIUS, que prendeu um homem de 19 anos de idade, autor de um roubo ocorrido no dia 6 de outubro deste ano na FERCAL.

Na ocasião, a vítima, um vendedor ambulante, vulgarmente conhecido como Mascate, foi rendido logo após realizar uma venda para a avó do suspeito. Com o emprego de uma arma de fogo, ele obrigou Mascate a lhe entregar o seu aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 430.

Após a investigação do crime, foi decretada a prisão preventiva do autor, localizado nesta segunda. No momento da prisão, o autor estava em poder de uma porção de maconha e de uma arma de fogo de fabricação caseira.

A arma foi apreendida e encaminhada ao IC/PCDF para ser submetida ao exame de eficiência. Além do crime de roubo (com pena de 4 a 10 anos), o homem poderá responder ainda pelo crime de porte de arma de fogo de uso proibido, cuja pena pode alcançar os 6 anos de prisão.

Com informações da PCDF