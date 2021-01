PCDF prende homem suspeito de assaltar joalheria em Águas Claras; três pessoas seguem foragidas

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Salutare e prendeu um dos suspeitos de assaltar uma joalheria localizada no Shopping DF Plaza, em Águas Claras. O homem, de 18 anos, teria dirigido o veículo utilizado durante a ação do grupo criminoso.

Foram dois meses de investigação até que os policiais localizassem um dos autores do roubo, ocorrido no dia 6 de novembro. O suspeito foi detido no dia 18 de dezembro. Agora, a polícia procura identificar o suspeito que aparece armado e de boné nas imagens das câmeras de segurança do shopping.

De acordo com os investigadores, quatro assaltantes participaram do crime. Os suspeitos chegaram ao referido centro comercial em um veículo Citroen C3, de cor prata.

Um dos envolvidos dirigia o veículo e ficou dentro do automóvel para garantir a fuga dos demais comparsas. Três homens desceram do carro e se dirigiram à joalheira, situada no segundo piso do shopping.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento. Um rapaz de camisa vermelha passa em frente à loja, observa e segue para outro ponto estratégico, onde permanece como sentinela em auxílio aos outros dois comparsas que chegaram logo em seguida.

Em seguida, dois dos envolvidos, portando armas de fogo, adentraram à joalheria e renderam duas funcionárias, uma cliente e a filha dela. Um dos autores chegou a encostar a arma de fogo na cabeça da cliente da joalheria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência, os autores subtraíram o aparelho celular de uma das funcionárias, as joias da cliente— que estavam sobre o balcão— e se dirigiram até a vitrine para roubar as joias e os relógios que estavam na exposição.

Para quebrar o vidro da vitrine, um dos criminosos deu uma coronhada na vidraça e acabou realizando um disparo de arma de fogo que atingiu o teto do estabelecimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o disparo, os autores subtraíram alguns dos relógios da vitrine e saíram da loja, deixando o shopping pelo mesmo acesso da chegada, sendo que tomaram direções opostas para facilitar a fuga.

O comparsa, responsável por monitorar a parte externa da loja, chegou a se passar por cliente do shopping e adentrar uma loja de sapatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Ele se deitou no chão, juntamente com outros clientes que estavam no local. Em seguida, deixou o shopping passando por um supermercado, caminhando de forma tranquila.

Dos quatro suspeitos, três já foram identificados pela polícia, sendo dois menores de idade e um maior, preso durante a Operação Salutare.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto ao quarto indivíduo, ainda não identificado, a PCDF dará continuidade às apurações visando à qualificação e prisão do criminoso.

O homem detido foi indiciado por roubo, uso de arma de fogo, denunciação caluniosa e corrupção de menores.