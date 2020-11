PCDF prende homem que atacou mulher com facão no centro de Brasília

PUBLICIDADE

Os policiais da 5ª Delegacia de Polícia realizaram prisão de um homem que teria golpeado uma mulher diversas vezes com um de facão, no centro de Brasília. O ataque aconteceu perto da galeria Nova Ouvidor, no Setor Comercial Sul, local em que é comum a presença de usuários e traficantes de crack. O crime aconteceu no último sábado (14)

A vítima, Helen Regina Pires dos Santos, 32 anos, foi encaminhada para o Hospital de Base e está internada em estado grave.

De acordo com as informações divulgadas, Bruno Brandão, 39 anos, participou de uma confusão com Helen Regina no local. A vítima foi golpeada nos braços, pescoço e costas. Sem conseguir se defender, a mulher caiu ensanguentada no chão. Uma testemunha filmou o momento deseperador dos amigos da mulher ao tentarem ajudá-la.

Os agentes civis se encaminharam para o hospital e identificaram o suspeito do crime, a partir de relatos das testemunhas. Primeiramente, Bruno Brandão afirmou que ele não tinha tentado matar a vítima, porém admitiu a autoria do crime depois. Ele fugiu do local, porém foi preso na última sexta-feira (20).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal ainda trabalha para solucionar o motivo do crime. Há a suspeita de que o episódio tenha acontecido devido um desentendimento entre os envolvidos. Helen Regina teria ameaçado matar o Bruno Brandão, que atacou a mulher.

Como está em estado grave, Helen Regina não pode prestar esclarecimentos aos policiais.