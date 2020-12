PCDF prende homem por tentativa de homicídio no Sol Nascente

PUBLICIDADE

A PDCF, através da 19ªDP, efetuou uma prisão em flagrante, na noite do último domingo (6), de um homem de 28 anos pelo crime de tentativa de homicídio.

O autuado golpeou a vítima com chutes enquanto a mesma dormia em frente a borracharia do seu genitor localizada no Sol Nascente. Não satisfeito, o autor apoderou-se de uma pedra e atirou-a contra a cabeça da vítima.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, entretanto, testemunhas presenciaram o fato criminoso e reconheceram o autuado como sendo o homicida. O autuado estava embriagado quando foi preso e também não soube declinar os motivos que levaram a praticar o delito.

Familiares da vítima informaram que a mesma apresentava distúrbios mentais em razão de um acidente de trânsito que se envolveu. O preso foi encaminhado para a carceragem da PCDF e a vítima encontra-se hospitalizada no Hospital de Base.

Com informações da PCDF