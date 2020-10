PCDF prende homem em flagrante por violência doméstica, injúria e ameaça

PUBLICIDADE

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na noite desse sábado (3) por violência doméstica, injúria e ameaça. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia, foi responsável pela ação. Segundo a corporação, os atos teriam ocorrido durante uma festa de aniversário de 3 anos de uma sobrinha do casal.

Após uma discussão o homem agrediu a companheira, com quem convivia há 9 anos e com quem teve dois filhos. Durante a discussão, ocorrida em um dos quartos da casa, o autor, após xingar e ameaçar a vítima de morte, a jogou na cama e desferiu diversos tapas em seu rosto, causando-lhe lesões em sua boca, ombro e pescoço.

Ao ouvir os gritos de socorro da vítima, seus familiares foram até o quarto e conseguiram conter o agressor. A vítima, uma mulher de 24 anos de idade, relatou ainda que, há cerca de cinco meses, o comportamento do autor se alterou, tendo ele passado a ingerir maior quantidade de bebidas alcoólicas e ficado mais agressivo. Nesse período, ele teria agredido a vítima moral e fisicamente, por outras sete vezes oportunidades.

A vítima informou que não registrou ocorrência contra o autor anteriormente por acreditar que ele poderia mudar e deixar de lhe agredir, tendo ainda alegado que não contou sobre as agressões anteriores aos seus familiares por medo de causar uma confusão entre seu companheiro e os seus parentes. Após separarem a briga, os familiares da vítima a trouxeram para a delegacia para ela denunciar as agressões sofridas.

Visando impedir que o registro da ocorrência fosse realizado, o autor os seguiu até a delegacia e tentou impedir que a vítima realizasse o registro da ocorrência. O irmão da vítima pediu socorro aos policiais de plantão, os quais perceberam a ação intimidatória do autor e o afastaram do local.

Após muita relutância, a vítima conseguiu tomar coragem para sair do veículo e informar os fatos ao delegado de plantão. Com muito medo da reação do autor, a vítima contou chorando o drama que estava vivendo e relatou as agressões sofridas. Disse temer que o registro da ocorrência policial não iria dar em nada e que o autor poderia querer se vingar da declarante.

Após o seu relato e da oitiva das testemunhas, o autor acabou preso pelos crimes de violência doméstica, lesão e injuria. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 2 mil, que não foi paga. O autor foi recolhido à carceragem da DCCP e está sujeito a uma pena de até 4 anos de prisão.