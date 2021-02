PCDF prende homem e apreende 80 quilos de drogas no DF

PUBLICIDADE

A Policia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira (11), a prisão de um homem, 29 anos, por tráfico de drogas e associação criminosa. Com o suspeito, os agentes encontraram cerca de 80 quilos de drogas. Por meio da Operação Sentinela, a 16ª DP conseguiu apreender os entorpecentes que foram avaliados em R$ 300 mil reais.

De acordo com as informações, o comparsa do autuado já havia sido preso em uma rodovia em Mato Grosso do Sul, no final de janeiro de 2021, transportando drogas para o Distrito Federal.

O grupo criminoso, notado pela divisão de tarefas entre seus membros, era responsável pelo transporte de drogas interestadual, armazenamento e distribuição ilícita apenas entre traficantes menores da região de Planaltina e Plano Piloto. Assim, acreditavam que evitando a circulação de usuários de drogas nas proximidades, conseguiriam ludibriar a investigação qualificada da polícia judiciária.

Na residência do criminoso, localizada no Setor Tradicional, o policiais encontraram tabletes de maconha, porções de cocaína, balança de precisão e cerca de dez mil reais em dinheiro. Posteriormente, os agentes foram até o esconderijo do traficante, onde conseguiram apreender cerca de oitenta quilos de drogas variadas, em especial do tipo maconha.

Nos domicílios do detido foram apreendidos três veículos que eram utilizados na empreitada criminosa e comprados com o proveito do tráfico de drogas.