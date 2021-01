PCDF prende homem acusado de estelionato

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (15), um integrante de uma Organização Criminosa oriunda de São Paulo. O grupo é investigado por crimes de estelionato aplicados em todo o Brasil e, em especial, no Distrito Federal.

A 2ª DP localizou o suspeito após ele realizar saques e transferências com o cartão bancário de uma moradora da Asa Norte. De acordo com os investigadores, a organização criminosa aplicava golpes ao ligar para as vítimas e se passar por funcionários de bancos. Eles solicitavam os dados bancários da vítima, alegando alguma fraude envolvendo o cartão.

Após conseguir os dados bancários, um outro integrante do grupo se dirigia até a residência da vítima e coletava o cartão.

O homem foi preso em flagrante e autuado. Ele responderá por estelionato e organização criminosa e, se condenado, pode pegar uma pena de até 15 anos. Para identificação de outras vítimas, as imagens do suspeito estão sendo divulgadas. O caso segue sendo investigado.