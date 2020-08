PCDF prende grupo suspeito de roubo de veículos

PUBLICIDADE

A 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) realizou uma operação para desarticular um grupo suspeito de roubo de veículos no Distrito Federal. Segundo as investigações, os assaltos ocorriam em Ceilândia, Samambaia e no Recanto das Emas.

Quatro pessoas foram presas. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos outros seis mandados de busca e apreensão em Ceilândia e em Águas Lindas de Goiás-GO.

Policiais civis de várias delegacias (3ª DP, 5ª DP, 15ª DP, 19ª DP, 23ª DP e 26ª DP) auxiliaram a 24ª DP na ocorrência. Ao todo, cerca de 50 agentes atuaram no cumprimento da operação, batizada de Sétimo Mandamento.

Agora, os investigados responderão pelos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa armada, já que o grupo usava armas de fogo para cometer os delitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE