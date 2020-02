PCDF prende estelionatário que agia na OLX

PUBLICIDADE 

Na tarde desta segunda-feira (10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª Delegacia de Polícia (DP) deflagrou a Operação Manzana e prendeu, em flagrante, um homem de 24 anos investigado por estelionato em site de compras.

Segundo as investigações da polícia, Rodrigo Mascarenhas Porto Dias procurava pessoas com anúncio de telefones do tipo iPhone disponíveis e, afirmando estar interessado na compra do aparelho, marcava encontros com os anunciantes.

O autor do crime via o aparelho e simulava o pagamento. Ele encaminhava à vítima um comprovante de agendamento de transferência eletrônica e, sem perceber que se tratava desse estilo de pagamento, a vítima entregava o telefone ao estelionatário.

Assim que o homem recebia o aparelho, ele cancelava o agendamento e a vítima ficava no prejuízo. Ele usava tal modus operandis desde 2018 e, apenas na 1ª DP, ele responde por 18 estelionatos.