PCDF prende envolvidos em tráfico de drogas no DF

PUBLICIDADE 

Por meio da 30ª Delegacia de Polícia (DP), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, após 10 meses de investigação, a fase final da Operação Solaris. O objetivo era desmanchar um grupo especializado em venda e produção de maconha do tipo gourmet, com alto grau de pureza e eficácia.

A PCDF prendeu três homens em flagrante por tráfico de drogas e cumpriu três mandados de busca e apreensão na residência dos investigados. O grupo atendia usuários no Jardim Botânico, Lago Norte e Plano Piloto.

A droga tem grande circulação entre compradores de maior poder aquisitivo e possui um elevado valor de revenda. Em uma residência localizada no Lago Norte, os policiais encontraram um laboratório de produção da droga com alto padrão de organização. Os agentes também localizaram entorpecentes em outras residências situadas em Condomínio do Jardim Botânico e Grande Colorado.

Durante a ação foram aprendidos maconha (com um valor aproximado de R$ 80 mil), insumos e equipamentos. Após as providências legais, os envolvidos foram recolhidos ao cárcere da PCDF.

Veja o vídeo da operação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE