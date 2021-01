PCDF prende, em Sobradinho, suspeito de tentativa de latrocínio

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem, de 25 anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio. O mandado de prisão foi cumprido na tarde dessa terça-feira (5), na Quadra 2 de Sobradinho.

O crime ocorreu em 14 de novembro, na Fercal. Segundo a PCDF, o comparsa do suspeito atirou contra um vendedor de panelas. O suposto autor dos disparos já havia sido preso pela corporação, no sábado (2).

Na tarde dessa terça-feira (5), o segundo suspeito de envolvimento no crime foi até a casa do irmão, para comemorar o aniversário da mãe dele. Na ocasião, os policiais da PCDF efetuaram a prisão do jovem.

Os mandados de prisão temporária expedidos contra os autores têm o prazo

de 30 dias e podem ser prorrogados por igual período ou convertidos em prisão preventiva, em caso de necessidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A investigação prossegue para apurar a possível participação de um menor

de idade no delito e para localizar a arma de fogo utilizada pelos autores.