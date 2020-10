PCDF prende em flagrante traficante em Ceilândia

PUBLICIDADE

Policiais da 19ªDP, prenderam em flagrante nesta terça-feira (20), um indivíduo pelos crimes de tráfico de drogas e receptação na QNQ 4, conjunto 16, próximo ao Centro de Ensino Educacional 16, em Ceilândia.

Com o detido foram localizadas sete porções de maconha, duas porções de cocaína além de R$12 em dinheiro. O homem revelou aos policiais que residia na QNQ 4, conjunto 5, lote 16, bem próximo do local onde foi abordado, dizendo que lá possuía mais drogas e indicaria o local onde estariam escondidas.

No local foram encontrados uma caixa de papelão que guardava um tablete de maconha aberto, acondicionado em plástico de cor pardo, uma balança de precisão, um faca de cozinha com resquícios de maconha em sua lâmina, um rolo de papel filme usualmente utilizado para embalar drogas que são comercializadas, e a quantia de R$ 90 em dinheiro, além de um pote de embalagem de cafeína contendo 39 cápsulas com substância em pó branco que o investigado alegou utilizar para misturar com porções de cocaína.

Ainda em um quarto foi encontrado um tablete de maconha acondicionado em plástico de cor azul e plástico transparente escondido em uma caixa de papelão, ao lado de sua cama, além de um colete a prova de balas pertencente ao DER, furtado na área da 19ª DP, em Julho.