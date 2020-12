PCDF prende dupla de traficantes que vendia drogas no estacionamento do Park Shopping

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na noite dessa quinta-feira (10), por meio da 35ª Delegacia de Polícia (DP), a operação Tiny Toon e prenderam em flagrante uma mulher e um homem, ambos de 18 anos de idade, pelo crime de tráfico de drogas.

Durante investigação, os policiais tomaram conhecimento de que iria ocorrer uma venda de drogas no estacionamento do Park Shopping. Em campana no local, os policiais conseguiram localizar a mulher responsável pela entrega das drogas, uma jovem de 18 anos de idade, que estava chegando ao local em um veículo de transporte individual por aplicativo.

Abordada, a mulher confessou a prática ilícita e entregou aos policiais os dois tabletes de maconha que estava portando. Segundo a autora, a droga seria comercializada pela quantia de R$ 2,5 mil. Prosseguindo nas diligências, os policiais tomaram conhecimento de que foi Perninha, um jovem de 18 anos de idade e morador de Samambaia, quem havia repassado as porções de maconha para a jovem entregar.

Ele foi encontrado em sua residência e confessou o seu envolvimento no crime. Disse que, por ter intermediado a venda ilícita, ele teria recebido a quantia de R$ 100. Os policiais ainda descobriram a identidade do responsável pelo pagamento auferido por Perninha, um traficante de 27 anos e também morador de Samambaia.

Em buscas em sua residência, os policiais encontraram outras porções de maconha, duas máquinas de cartão, uma arma de choque e a quantia de R$ 450 em espécie. O terceiro envolvido não foi localizado. Perninha e sua comparsa foram conduzidos à 35ª DP e foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode alcançar 15 anos de reclusão.

