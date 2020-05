PCDF prende duas pessoas vinculadas ao tráfico no DF

PUBLICIDADE 

Por meio da Coordenação de Repressão às Drogas, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta quinta-feira (7), três mandados de busca e apreensão em Ceilândia e no Riacho Fundo em desfavor de dois investigados. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.

A ação é parte de investigação desmembrada da Operação “Sequentia” que, no fim de 2019, prendeu sete pessoas em Ceilândia e apreendeu, em poder dos investigados, 5kg de cocaína e porções de maconha e “skunk”.

Na segunda fase da operação realizada nesta manhã, realizada nesta manhã, outros dois criminosos foram presos, sendo apreendidos 2.5 kg de cocaína, balança de precisão, valores, dois veículos, duas máquinas de venda crédito/débito, além de outros objetos vinculados ao tráfico de drogas.