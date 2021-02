PCDF prende duas mulheres por tráfico de drogas no Paranoá

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (04), duas mulheres pelo crime de tráfico de drogas, no Paranoá. De acordo com os agentes da 2ª DP, a dupla atuava na Asa Norte e em outras localidades do DF.

As mulheres foram descobertas após a realização de um monitoramento na região. Durante a abordagem, os policiais encontraram várias porções de crack, maconha, uma balança de precisão, uma pistola PT 100 calibre .40, além de munições e dinheiro.

A dupla já possuia condenações por tráfico, homicídio, furto, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. Caso sejam condenadas, a dupla pode cumprir até 21 anos de detenção