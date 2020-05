PUBLICIDADE 

Na tarde dessa sexta-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prende duas mulheres por tráfico de crack no Gama. As mulheres assumiram o ponto de venda de drogas após a prisão do companheiro de uma delas pelo mesmo crime.

As duas mulheres, de 50 e 39 anos, foram presas na quadra 14 do Setor Leste do Gama. Após o recebimento de inúmeras denúncias anônimas, os investigadores da SRD da 14ª Delegacia passaram a monitorar a dupla, sendo que na tarde de ontem as mulheres foram flagradas comercializando a droga conhecida vulgarmente como crack em uma residência no setor leste do gama.

No interior da casa foram encontradas pedras de crack, duas balanças digitais, dois binóculos e a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Uma das presas já havia sido presa por tráfico de drogas no ano de 2010, oportunidade em que tentava entrar no Complexo Penitenciário da Papuda, PDF II, com drogas escondidas nas partes íntimas.

Ambas foram autuadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que após a lavratura do auto de prisão em flagrante foram conduzidas para a carceragem da PCDF, onde permanecerão a disposição da Justiça Pública.

Caso sejam condenadas, as autuadas estarão sujeitas a uma pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão, pelo tráfico de drogas e, 3 a 10 anos de reclusão pela associação para o tráfico.