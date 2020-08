PCDF prende bombeiro da reserva suspeito de tráfico de drogas

PUBLICIDADE

Um bombeiro militar da reserva foi preso no Bairro Vila de Fátima, em Planaltina, em ação da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). A Polícia Civil (PCDF) chegou até o suspeito após denúncias de que um homem de apelido Bombeiro estaria comandando o tráfico de drogas na região.

Na última sexta-feira (21), policiais da 16ª DP foram ao local e encontraram o suspeito no momento em que ele realizava a venda de uma porção de droga. Na casa do homem, foram encontradas porções de crack e maconha e comprimidos de rohypnol. Os agentes também encontraram produtos furtados.

Ao verificar a identidade do suspeito, a 16ª DP confirmou que tratava-se de um bombeiro militar reformado. A corregedoria do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionada; o suspeito está preso.