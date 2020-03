PCDF prende acusados de matar homem em Planaltina

PUBLICIDADE 

Cláudio Py

O corpo de um homem foi encontrado no porta-malas de um veículo na quadra 02 B do Arapoanga, em Planaltina, na madrugada desta terça-feira (10). O crime teria acontecido durante a festa na casa de um dos criminosos.

Marcos Diones Lopes da Silva, 32 anos, foi reconhecido pelo irmão. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Marcos teria sido golpeado a facadas.

Prisão

Na manhã desta terça, a equipe da 31ª DP da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) capturou dois irmãos em Arapoanga, Planaltina-DF. A dupla é acusada de matar o rapaz por meio de facadas e enforcamento na madrugada de hoje, por volta das 4h. Após o crime, os jovens esconderam o corpo no porta-malas do carro da própria vítima. Um dos infratores é menor de idade.

As investigações seguem sob o comado da PCDF e, na tarde desta terça, haverá uma entrevista coletiva na 31ª DP (Planaltina), às 16h, sobre os andamentos do caso. Até o momento, não se sabe o motivo do assassinato.

