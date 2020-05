PCDF prende acusado de roubo de carros em Planaltina

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Handicap. A ação aconteceu após investigação sobre o roubo de veículos no Plano Piloto, que aconteceram no ano passado.

Foram cumpridos dois mandados de prisão.

Um dos investigados, um homem de 44 anos, furtou sete veículos. Já outro investigado, de 26 anos, cometeu quatro furtos.

Segundo a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) , que realizou a operação, o primeiro acusado possui um encurtamento da perna direita, que o obriga a usar muletas. Essa característica ajudou os investigadores a identificarem o suspeito.

Em imagens de câmeras de segurança é possível verificar que o homem caminha, com o auxílio de muletas, em direção a um veículo (Fiat/Pálio) que foi furtado no ano passado, na SEPN 509, Asa Norte.

Em outra câmera é possível ver o momento que a dupla chega no local.

O homem de 26 anos desce do carro e entra no Uno, que foi roubado. Pouco depois, o outro envolvido também desce do veículo, empurra o carro a ser furtado e volta ao automóvel anterior.

É possível verificar que o homem manca enquanto empurra automóvel e quando retorna ao carro escuro.

O indivíduo de 44 anos foi preso na residência localizada em Planaltina. O outro acusado já havia sido detido, pela Corpatri, no ano passado, em razão do cumprimento a outro mandado de mandado de prisão preventiva.

Os investigados foram indiciados no crime de furto qualificado, com pena de 3 a 8 anos de reclusão.

