PCDF prende 28 foragidos em três dias

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do Departamento de Atividades Especiais (Depate) e com auxílio da DCPI, DOE e DALOP, prendeu, entre 25 e 28 de janeiro, 28 pessoas que estavam foragidas da Justiça. Deste total, 13 foram capturados nesta quinta-feira (28).

Os criminosos foram presos por terem praticado diversos crimes como roubo, homicídio e tráfico de drogas. As prisões ocorreram em diversas regiões administrativas do DF como Ceilândia, Riacho Fundo, Gama, Sobradinho, Brazlândia, Taguatinga e Asa Norte.

Veja imagens: