PCDF mira mais um grupo acusado de dar golpes com dados de servidores públicos

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF) realizou nesta quarta-feira (28) uma operação contra um grupo suspeito de usar dados de servidores públicos federais aplicar golpes.

As investigações tiveram início após um professor da Universidade de Brasília (UnB) procurar a corporação para informar que teve os dados indevidamente utilizados para a abertura de contas bancárias e contratação de empréstimos. Suspeita-se que o grupo obtinha os dados através do Sistema de Gestão de Pessoas (Sigepe) do Executivo Federal.

Nesta quarta (28), foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Candangolândia e em Santo Antônio do Descoberto-GO e Luziânia-GO. A DRCC deve seguir investigando o caso para identificar outras vítimas e outros integrantes do grupo criminoso.