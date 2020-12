PCDF mira grupo suspeito de furto de caminhonetes

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) realiza, nesta quarta-feira (2), a operação Via Jóquei contra um grupo especializado em furto e receptação de caminhonetes. Os suspeitos atuavam no Distrito Federal há mais de um ano e praticavam os crimes nas regiões de Taguatinga, Vicente Pires e Sobradinho.

Ao todo estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão, sendo oito preventivas e quatro temporárias, além de 14 mandados de busca e apreensão. Os policiais estão nas ruas de Cidade Estrutural, Recanto das Emas, Taguatinga e Ceilândia para cumprir as ordens.

As investigações duraram quatro meses. Apurou-se 13 crimes de furto, e todos eles são relacionados ao grupo. Os suspeitos furtavam as caminhonetes, cortavam as peças de algumas delas e vendiam em lojas do setor H Norte, em Taguatinga. Em outros casos, adulteravam os sinais identificadores para tentar revender fora do DF.

Durante as investigações, a PCDF recuperou sete caminhonetes em um desmanche no município de Padre Bernardo-GO. O grupo tinha preferência por veículos mais velhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os presos possuem antecedentes criminais, inclusive por furto de veículo e associação criminosa. Os suspeitos irão responder pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa, adulteração de sinais identificadores e receptação, podendo pegar penas que ultrapassam 20 anos de reclusão.