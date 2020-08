PCDF mira grupo especializado em roubo e furto de cargas de gado

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) deflagrou, nesta sexta-feira (7), uma operação contra um grupo especializado em roubos e furtos de cargas de gado. Ao todo, 17 pessoas devem ser presas até o fim do dia.

Segundo investigações, o grupo roubava os caminhões e levava para chácaras e galpões em Planaltina-DF. Depois, os gados eram abatidos clandestinamente e levados para mercados da região, que pertenciam a membros da organização criminosa. A carne era vendida por valores bem abaixo do preço de mercado.

Os caminhões eram adulterados e vendidos. Quanto aos caminhoneiros, o grupo costumava abandoná-los no Estado de Goiás e ordenava que eles contassem à polícia que o roubo havia ocorrido naquela localidade, com o intuito de dificultar as ações policiais.

Foram expedidos 11 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 26 de busca e apreensão em regiões do DF e em Cristalina-GO. A operação contou com o apoio das Divisões de Operações Especiais (DOE) e Aéreas (DOA) e da Subsecretaria de Defesa Agropecuária do DF.

