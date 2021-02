PCDF mira família especializada em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

PUBLICIDADE

Agentes da Polícia Civil (PCDF) vão às ruas nesta sexta-feira (5) para realizar uma operação contra um grupo especializado em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Alguns membros da organização são parentes, como pai e filho.

São cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e em municípios de três estados: Goiás, São Paulo e Santa Catarina. A Justiça determinou ainda que três imóveis que foram comprados de forma ilegal sejam sequestrados.

Durante o cumprimento dos mandados, agentes encontraram muito dinheiro em espécie e uma máquina de contar cédulas.

Os policiais também cumprem mandados de prisão. O número exato ainda não foi divulgado, mas quatro pessoas haviam sido presas até a última atualização desta matéria.

A investigação começou entre abril e junho de 2020, após a PCDF ter acesso ao celular do filho do suposto líder do grupo. O aparelho, que foi apreendido pela PCGO em outra operação, mostrava troca de mensagens entre os suspeitos.

Auxílio emergencial

Chama a atenção dos policiais o fato de alguns membros do grupo terem recebido o auxílio emergencial do governo federal, criado em meados de 2020 para mitigar os efeitos da pandemia.