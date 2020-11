PCDF localiza mandante do homicídio que vitimou pastor, no Areal

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) comunicou, nesta terça-feira (24), que policiais da 21ª DP estão no estado do Piauí dando cumprimento a um mandado de prisão contra um homem suspeito de ser o mandante do homicídio que vitimou um pastor no dia 04 de outubro deste ano.

O pastor foi assassinado a tiros quando fazia um culto na sua igreja situada no Areal, em Águas Claras. Após investigações, os policiais localizaram o suspeito na cidade de Parnaíba/PI. O homem será recambiado para o DF amanhã (25).

O autor dos disparos tem 18 anos e foi preso no dia 9 de outubro . De acordo com a delegacia, na residência dele foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração raspada, 300g de maconha, quatro balanças eletrônicas e as roupas utilizadas no dia do crime.

O delegado da 21ªDP, Luiz Alexandre Gratão Fernandes, informou que atenderá a imprensa nesta quarta-feira (25) para esclarecimento dos fatos.