PCDF lança cartilha de prevenção aos golpes virtuais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (CORF), lança, nesta quarta-feira (2), nova cartilha de prevenção a golpes virtuais.

O coordenador da CORF, Wisllei Salomão, explica que a cartilha traz quatro dos principais golpes que estão acontecendo durante a pandemia do novo coronavírus no DF. “Ela visa fazer com que a população tenha conhecimento destes tipos de condutas delituosas e não sejam vítimas destes crimes de estelionato”, explica.

“A principal dica é não acreditar em vantagens incomuns, mas caso alguém seja vítima de algum tipo de golpe deve registrar a ocorrência policial, seja na CORF, na delegacia mais próxima à residência ou até mesmo na delegacia eletrônica da PCDF”, complementa Salomão.

Veja o vídeo de divulgação:

Veja a cartilha: