PCDF inaugura nova Delegacia da Mulher, em Ceilândia

A Polícia Civil (PCDF) inaugurou, nesta terça-feira (16), a segunda Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal. A Deam II está localizada junto à 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro.

A Deam II funcionará 24h e contará com quatro seções. Elas irão apurar crimes contra a dignidade sexual, crimes violentos; crimes cibernéticos e aqueles contra mulheres idosas.

A nova Delegacia da Mulher também realizará oitivas e colherá depoimento especial de crianças e adolescentes, além de diligências, atendimento de requisições de órgãos externos e denúncias anônimas.

“Vamos atender a população de Ceilândia e também do Sol Nascente, ou seja, a Deam II abrange as circunscrições da 15ª, 19ª e 23ª e 24ª delegacias”, ressalta a delegada-chefe da Deam II, Adriana Romana. As unidades mencionadas são, respectivamente, de Ceilândia Centro; P Norte; P Sul e Setor O.

Posto do IML

Além da Deam II, também foi inaugurado o Posto Descentralizado de Atendimento do IML, que também funciona na 15ª DP. A unidade foi estruturada para fazer atividade médica pericial, em ambiente independente e acolhedor.

“No local, os peritos médicos-legistas atendem situações de violência sexual e violência doméstica e familiar, e avaliação de lesões corporais em situações diversas, sempre com atendimento exclusivo a vítimas, encaminhadas pela DEAM II e delegacias, preferencialmente de Ceilândia”, enfatiza a diretora do IML, Márcia Cristina Barros e Silva dos Reis.

O diretor-geral da PCDF, Robson Cândido, falou sobre as novas unidades. “Com isso ampliamos o atendimento às mulheres vítimas de violência e também desconcentramos os serviços e atendimentos periciais, atualmente realizados no complexo da PCDF, ao lado do Parque da Cidade”, afirma.