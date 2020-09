PCDF identifica homem que mostrou o pênis para moradora do Guará

PUBLICIDADE

Um homem foi indiciado nesta quarta-feira (2) pelo crime de ato obsceno após o pênis para uma mulher, no dia 16 de abril, no Guará. O detido está sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa.

O fato ocorreu por volta de meio dia, na estação Feira do Guará. Na ocasião, a vítima, uma mulher de 30 anos de idade e moradora do Guará, estava saindo da estação, quando foi abordada pelo autor, o qual estava conduzindo um automóvel Honda Civic de cor azul e parou o carro ao seu lado. Em seguida, com o pênis exposto, ele passou a exibir a sua genitália para a vítima e pediu para ela entrar em seu carro.

Assustada, a vítima gritou dizendo que chamaria a polícia e o autor se evadiu em alta velocidade. O Autor foi identificado como sendo um morador do Guará de 61 anos de idade. Em sua oitiva, ele confessou ter mostrado o órgão genital para a vítima e disse que foi a primeira vez que cometeu tal ato. No entanto, ele negou que convidou a vítima para entrar em seu carro, e justificou sua ação dizendo que foi tomado por um fetiche. Disse estar arrependido e que não repetirá mais tais fatos.

Caso outras mulheres tenham sofrido por fatos semelhantes, solicitamos que seja efetuado o registro da ocorrência policial e que elas compareçam à delegacia do Guará/DF para efetuarem o reconhecimento fotográfico do autor. A identidade do autor será preservada, nos termos da nova lei de abuso de autoridade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da PCDF