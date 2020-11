PCDF faz nova operação contra grupo que furtava casas de chineses

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) realizou, nesta quarta-feira (18), mais uma operação contra um grupo suspeito de furtar residências de famílias chinesas no Distrito Federal. Três pessoas foram presas preventivamente.

Os suspeitos furtaram pelo menos sete apartamentos de chineses, localizados no Guará, Sudoeste e Cruzeiro. Para entrar nas residências, os indivíduos enganavam os porteiros e seguranças dizendo que eram parentes das vítimas. Ao todo, o grupo subtraiu mais de R$ 100 mil.

A quadrilha é baseada em São Paulo-SP e se especializou no ataque a chineses porque, geralmente, as vítimas são vendedoras de itens diversos e costumavam guardar grandes quantias em dinheiro em casa. Após serem furtados, os chineses também não tinham o hábito de registrar boletins de ocorrência, o que dificulta a ação policial. Embora tenha base na capital paulista, o grupo criminoso atua em vários estados brasileiros.

É a segunda operação deste tipo na capital federal. A primeira, batizada de Chengdu, foi realizada em maio de 2020 e prendeu nove pessoas, além de cumprir oito mandados de busca e apreensão em São Paulo-SP, Itapema-SC e Crateús-CE.

As investigações tiveram início no dia 29 outubro de 2019, após um apartamento no Guará ser furtado. Na ocasião, três homens entraram na residência e levaram R$ 1 mil. Enquanto isso, outros dois acusados esperavam o trio do lado de fora, em um carro com placa de São Paulo-SP.

Ao rastrear esse veículo, a Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri/PCDF) descobriu que o grupo furtou 18 apartamentos no DF entre os anos de 2016 e 2020.