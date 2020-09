PCDF faz nova apreensão de cetamina na Asa Norte

PUBLICIDADE

Em uma nova ação contra o tráfico de drogas, a 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) apreendeu 39 frascos da substância chamada cetamina. A operação ocorreu na tarde de quarta-feira (2).

A substância costuma ser fracionada e vendida ilegalmente. De acordo com a 2ª DP, o dono do produto ganharia R$ 78 mil com a venda. Ainda sobre a comercialização, o suspeito costumava o sistema delivery para entregar aos consumidores.

Um homem foi preso em flagrante no momento em que preparava a venda para um usuário no Sudoeste.

Na semana passada, a 2ª DP já havia feito uma apreensão de cetamina. Na ocasião, foram encontrados um frasco e 13 porções da droga divididas em saquinhos chamados de zip lockers.