PCDF esclarece soltura de acusado de cinco roubos no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta sexta-feira (23), uma nota de esclarecimento sobre o caso envolvendo Lucas Moreira de Souza, acusado de ser o autor de cinco ocorrências de roubo a transeunte e uma ocorrência de tentativa de latrocínio, todas no dia 20/12/2017, em diversos locais do Recanto das Emas.

De acordo com a PCDF, o órgão cumpriu todos os procedimentos legais para efetuar a prisão em flagrante do acusado. Durante as investigações, a equipe localizou o suspeito em Ceilândia e o conduziu até a unidade policial, onde ele foi reconhecido pelas vítimas dos crimes. Após o processo de reconhecimento, Lucas foi encaminhado à carceragem da PCDF.

A PCDF esclareceu ainda que todos os elementos produzidos na fase policial foram repetidos e ratificados em juízo, na presença do advogado do acusado, promotor de justiça e juiz, conforme disposição legal vigente.

Porém, uma juíza da Vara de Execuções Penais (VEP) concedeu alvará de soltura para Lucas, na noite dessa quarta-feira (21).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil lamenta o ocorrido e reafirma o compromisso com o Estado Democrático de Direito.