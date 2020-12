PCDF em ação: operação Jingle Bells na ruas

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do DF – PCDF, por intermédio da 1ª DP, deflagrou nesta segunda (28) a Operação Jingle Bells. A ação tem como objetivo combater o delito de tráfico de drogas.

O alvo foi um lava a jato, situado na Candangolândia, que era utilizado para acobertar a venda de drogas distribuídas para todas as regiões administrativas do DF, em especial para pequenos traficantes e consumidores do Plano Piloto.

Com a operação deflagrada e após o monitoramento de quatro alvos, foi feita a prisão, em flagrante, de três indivíduos, de 22, 25 e 32 anos, todos com antecedentes criminais. O quarto criminoso fugiu e a autoridade policial fará representação pela prisão preventiva dele junto à Vara de Entorpecentes do DF.

Na ação, que também contou com apoio do canil da PCDF/DOE, foram apreendidos quase oito quilos de maconha, dois veículos, quatro aparelhos de telefonia celular, sendo um deles produto de furto.

Após os trâmites legais, os autores foram encaminhados ao cárcere da PCDF à disposição do Poder Judiciário.