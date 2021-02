PCDF e PCGO desarticulam grupo especializado em roubo de carne bovina

PUBLICIDADE

As polícias civis do Distrito Federal (PCDF) e de Goiás (PCGO) realizaram nesta quinta-feira (4) a operação Minotaurus. Trata-se de uma ação que visa desarticular um grupo especializado em roubo e receptação de cortes nobres de carne bovina. Alguns dos investigados são donos de frigoríficos no DF.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão, sendo três no DF e dois em Goiás. Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Um carro de luxo e uma arma foram apreendidos.

As investigações tiveram início há seis meses. Apurou-se que o grupo colocava bloqueadores de sinais nos veículos que transportavam as cargas e depois os levavam para galpões. Em seguida, as carnes eram distribuídas em carros menores e levadas até comércios locais.

Os envolvidos podem ser sentenciados até dez anos de reclusão.