PCDF e CEB desligam energia de assentamento em Sobradinho; moradores protestam

A Polícia Civil (PCDF) e a Companhia Energética de Brasília (CEB) foram até o assentamento Nelson Mandela na tarde de quarta-feira (4) e interromperam o fornecimento de energia das cerca de 120 famílias que residem no local, na DF-440, em Sobradinho. De acordo com as autoridades, os pontos de energia são irregulares.

A medida revoltou os moradores, que foram para a entrada de Sobradinho na manhã desta quinta (5) e tentaram fechar BR-020 com pneus queimados. Além da retomada da energia, os manifestantes pedem fornecimento de água em meio à pandemia da covid-19 e reclamam da falta de assistência por parte do governo e da truculência policial.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a ação da PCDF durante o desligamento de energia. Nas imagens, é possível ver moradores tossindo e cobrindo olhos e nariz por conta de spray de pimenta:

Quanto ao protesto, a pista foi liberada por volta de 8h. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a manifestação.

Em relação ao corte de energia, a PCDF afirma que já havia desligado alguns pontos irregulares, mas alega que os moradores religaram. A corporação pontua também que o furto de energia provoca prejuízos para o Estado. Conta também que seguirá investigando a prática para identificar possíveis autores dos delitos.