PCDF divulga imagem de suspeito de matar jovem no Sol Nascente

A 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) divulgou, nesta terça-feira (1), nome e foto do suspeito de matar um jovem de 23 anos na chácara 16 do Sol Nascente, no dia 8 de novembro deste ano. A DP pede que a imagem de Filipe Santiago Gomes, 25 anos, seja divulgada para que as autoridades cheguem até ele o mais rápido possível. Filipe está foragido.

A PCDF disponibiliza os seguintes meios para recebimento de denúncias:

O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

O e-mail: [email protected];

WhatsApp (61) 98626-1197;

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

O caso

No dia 8 de novembro, o suspeito passou de carro na frente da casa de um jovem. Este jovem reclamou do barulho do veículo, dando início a uma discussão. O suspeito, então, disse que era morador da 03 da Norte (região em Ceilândia) e que voltaria mais tarde.

Horas depois, o suspeito voltou ao local na companhia de outro homem e atirou contra a vítima. O jovem foi atingido no tórax e na perna, chegou a ser levado à uma UPA, mas não resistiu.