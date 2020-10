PCDF divulga imagem de homem preso suspeito de roubo em Sobradinho II

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 35ª DP, divulgou imagens de um suspeito, preso em Sobradinho II, durante a Operação Vitium. Gerson Silveira da Silva, de 37 anos, possui diversas passagens criminais e a polícia procura encontrar outras vítimas do acusado que possam denunciá-lo.

Gerson foi preso no dia 17 deste mês, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O suspeito foi encontrado pela polícia às 15h, no Setor Habitacional Contagem, em Sobradinho II.

Ele é acusado de um roubo, cometido no dia 21 de agosto. Na ocasião, o homem teria surpreendido a vítima ao lhe aplicar um golpe conhecido como mata-leão. No entanto, o homem reagiu e entrou em luta corporal com o suspeito, impedindo que ele roubasse seu par de tênis. No entanto, o acusado ainda conseguiu subtrair R$ 70 da vítima antes de fugir do local.

A vítima denunciou o homem na 35ª DP e afirmou que ele era um conhecido usuário de drogas da região que costumava praticar diversos roubos.

Após o relato, as autoridades conseguiram identificar o criminoso, que foi reconhecido pela vítima, posteriormente. Com isso, Gerson teve a prisão preventiva autorizada pela Justiça. Em sua ficha criminal, ele possui passagens por homicídio qualificado, roubo circunstanciado, ameaça, posse de drogas para consumo pessoal e lesão corporal.