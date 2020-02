PCDF divulga imagem de acusado de roubo na Asa Sul

PUBLICIDADE 

Com mediação da 1ª DP, a Polícia Civil do DF solicitou a publicação da imagem de um homem acusado de um roubo na SQS 203 (Asa Sul), às 06h30 do dia 12/01.

Uma mulher de 50 anos estava indo para o trabalho e foi cercada por dois homens. Eles anunciaram o assalto e levaram o celular da vítima. Um dos criminosos tirou selfies com o aparelho e as fotos automaticamente foram armazenadas na nuvem da mulher assaltada.

Mesmo com a investigação, a Policia Civil não conseguiu identificar os autores do crime relatado acima e a única forma para o desfecho desse caso é a divulgação da imagem do autor nos veículos de imprensa.

Serviços

• O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

• O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

• WhatsApp (61) 98626-1197;

• O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

Por esses canais, você pode denunciar foragidos da justiça e crimes que já ocorreram, que estão em andamento ou que tenha conhecimento que estão sendo planejados. Não é necessário se identificar.