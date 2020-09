PCDF divulga imagem de acusado de roubo a motoristas por aplicativo

PUBLICIDADE

Por meio da 29ª Delegacia de Polícia (DP), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulga a imagem de um homem de 21 anos acusado de roubar motoristas por aplicativos. Ele foi preso na tarde da última quinta-feira (17) no Riacho Fundo. A imagem é compartilhada para que novas vítimas sejam identificadas.

Segundo as investigações, no dia 1º de agosto, o indivíduo, usando dados falsos, solicitou corrida pelo aplicativo no Riacho Fundo. Ao finalizar a corrida, anunciou o roubo com uma faca. A vítima, uma mulher de 48 anos, reagiu e usou spray de pimenta contra o indivíduo. Na fuga, a mulher, que chegou a ser arrastada pelo veículo, ficou levemente ferida.

O homem é suspeito de praticar pelo menos outros três roubos a veículos no Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante, que seguem em apuração. Se condenado, o envolvido pode pegar pena de 10 anos por cada crime praticado.

A PCDF disponibiliza os seguintes meios para recebimento de denúncias:

