PCDF deve retificar edital de concurso para Agente da Polícia Civil do DF

Nessa quarta-feira (26) o Plenário do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por unanimidade, determinou que a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) retifique o edital que regula o concurso público para preenchimento de 600 vagas do cargo de Agente da Polícia.

A PCDF tem dez dias de prazo para inserir, no edital, um subitem contendo a data provável de divulgação da homologação do resultado final do concurso, que deve ocorrer após o resultado final do terceiro grupo do Curso de Formação Profissional. A Polícia deve deixar claro que somente a partir daí começa a contagem do prazo de validade do certame.

Além disso, será necessário retificar ou excluir o subitem 8.5.8 do edital, para eliminar a menção à Lei/DF nº 5.769/2016, tendo em vista que essa Lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), na ADI 8970-7. O prazo de 10 dias para as modificações conta a partir da notificação oficial.

Com informações da TCDF