PCDF destrói cinco toneladas de drogas nesta terça (24)

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão às Drogas, realiza uma operação, nesta terça-feira (24), para destruir mais de cinco toneladas de drogas. De acordo com a corporação, essa é a maior incineração de entorpecentes já realizada pelo agrupamento.

Com o apoio do Departamento de Transito (Detran), os policiais lotados na Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), na Divisão de Operações Especiais (DOE) e na Divisão de Operações Aéreas (DOA) fazem o transporte da droga até uma empresa de incineração de lixo especial, situada em Santo Antônio do Descoberto/GO.

Serão incinerados cerca de 4.962 quilos de maconha, além de diversas quantidades de cocaína, haxixe, crack, ecstasy e outras drogas sintéticas.

Essa é a segunda incineração de drogas realizada neste ano. A primeira ocorreu no mês de abril, quando foram destruídos 800 kg de maconha.