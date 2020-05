PCDF desmonta sistema de delivery de drogas no Gama

PUBLICIDADE 

Em tempos de Pandemia, a melhor opção é pedir comida pelo telefone celular. Aproveitando-se disso, traficantes do Setor Sul do Gama, criaram um aplicativo para distribuir porções de drogas. Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 20ª DP, deflagrou neste sábado (30), a operação APP. Um casal foi preso.

No local da busca, foram encontrados 2Kg de maconha, 150g de Cocaína em pedra, duas balanças de prescrição, dez comprimidos de Ecstasy, uma maquina de cartão de crédito e cerca de R$ 150 mil reais em dinheiro.









De acordo com as autoridades, o cliente escolhia a droga que queria, fazia o pagamento por cartão de crédito ou débito e o motoboy fazia a entrega do produto. Na casa onde fora realizada a operação, uma pichação escrito “Se entrar é mal, 1533”, faz alusão a organização criminosa PCC.

Com informações da PCDF