PCDF desarticula quadrilha voltada para roubo de cargas

No início da manhã desta quinta-feira (11), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou uma associação criminosa voltada para roubo de cargas e recenda das mercadorias em comércios do Distrito Federal.

A corporação realizou três mandados de prisão preventiva contra homens de 21 e 22 anos, quatro de busca e apreensão, um flagrante por posse de arma de fogo de uso permitido e um por tráfico de drogas. As investigações tiveram início em 20 de julho do ano passado, quando houve uma subtração de carga de cigarros com emprego de armas de fogo.

Iniciadas as diligências, confirmou-se a existência de tal associação criminoso, que atua organizadamente com essa prática criminosa, agindo em diversas regiões administrativas do Distrito Federal e entorno.

Segundo se apurou, os criminosos acompanhavam as vítimas enquanto elas se deslocavam para realizar entregas de mercadorias nos comércios do Distrito Federal. Ao estacionarem os veículos das empresas próximo aos clientes, as vítimas eram abordadas pelos assaltantes que, mediante uso de arma de fogo, restringiam a liberdade das vítimas e subtraiam as mercadorias que deveriam ser entregues aos comerciantes.

A CORPATRI não descarta a participação de outras pessoas, haja vista que para cada carga roubada existem os respectivos receptadores das mercadorias. Durante os procedimentos de investigação, foi possível identificar no mínimo dois roubos de carga de cigarros praticados pelos integrantes da associação criminosa, majorados pelo emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e participação de adolescentes.

Diante dos fatos, a CORPATRI representou pela prisão cautelar dos investigados para que sejam processados pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado. Levando-se em consideração o somatório das penas, estas podem ultrapassar de 30 anos de reclusão.