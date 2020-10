PCDF deflagra Operação ‘Rick e Morty’ e apreende 700 selos de LSD

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira (13), a operação RICK e MORTY, que prendeu em flagrante um traficante de drogas transportando 700 selos de LSD. O detido de 26 anos de idade foi abordado nas imediações da BR 020, próximo à entrada de Sobradinho.

Na ocasião, o autor, que já era investigado sob a suspeita de vender drogas sintéticas para usuários do DF, através de aplicativos de mensagens instantâneas e de redes sociais, foi flagrado com selos de LSD conhecidos como BIKE 1943 e RICK and MORTY (série de animação adulta). A droga é revendida ao usuário final pela quantia média de R$ 30,00 (trinta reais) a unidade.

O valor total apreendido foi estimado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). O autor foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, caso condenado, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão.

As informações são da PCDF