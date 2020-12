PCDF deflagra Operação Natal Seguro em dezembro

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do DF, por intermédio do Departamento de Polícia Circunscricional, promove, desde o primeiro final de semana de dezembro, a Operação Natal Seguro, com o objetivo de reprimir a criminalidade em todas as regiões do DF.

Em razão das datas festivas de fim de ano, onde há uma maior circulação de pessoas, valores e mercadorias nas ruas, há um aumento de crimes, principalmente patrimoniais. Até o momento, foram realizadas diversas prisões em flagrante e em cumprimento a mandados de prisão, apreensões de menores com mandado de busca, apreensões de drogas e armas de fogo, além de objetos produto de receptação.

Durante os dias da operação — que acontece aos fins de semana, entre sexta e domingo, a partir das 20h, os policiais civis serão mobilizados de vários departamentos da PCDF, que estarão nas ruas até a véspera do Natal.

Seguem os números contabilizados da operação:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– 4.443 pessoas e 549 veículos abordados

– 83 procedimentos em Flagrante

– 6 Mandados de Prisão e de Busca e Apreensão de Menor cumpridos

– 74 Presos e 11 Menores Apreendidos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– 23 Aparelhos Celulares Apreendidos

-2 Armas Apreendidas

– 160 porções de maconha, 131 porções de cocaína e 27 porções de crack apreendidas