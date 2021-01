PCDF deflagra operação contra roubo de casas no Lago Sul

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de equipes da 10ª Delegacia de Polícia (DP), deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (22), uma operação que visava reprimir crimes de furtos em residência no Lago Sul.

Durante a operação, um homem de 32 anos foi preso em razão de Mandado de Prisão Preventiva por crime de roubo. Ele foi levado para a DCCP e teve sua prisão comunicada ao Poder Judiciário.

Também foram localizados e encaminhados à DCA os suspeitos de 7 furtos e tentativas de furto ocorridos nos últimos dias na área do Lago Sul. A 10ª DP continuará com as operações de prevenção a roubos e furtos em sua área de atuação.