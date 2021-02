PCDF deflagra Operação Boi Na Linha e recupera gado objeto de golpe

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a operação Boi na Linha na tarde desta quinta-feira (4). Durante a ação, os policiais civis da 35ª DP (Sobradinho II) cumpriram um mandado de busca e apreenderam oito bovinos que haviam sido anunciados em um site de vendas como parte de um golpe aplicado por um estelionatário.

O golpista se passou por comprador e pediu fotos dos animais para a primeira vítima. Em posse das imagens, o homem anunciou a venda novamente, como se ele fosse o proprietário dos animais. A segunda vítima acabou transferindo o valor solicitado por ele e recolheu os animais. Com isso, as autoridades precisaram realizar a apreensão do gado.

Entenda o caso

De acordo com as investigações, no dia 27/01/2021, a vítima anunciou para a venda oito cabeças de gado em site na internet, sendo dois machos e seis fêmeas, totalizando oito animais, todos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No dia seguinte (28), por volta de 21h28, uma pessoa afirmou estar interessado na compra dos animais, inclusive perguntou para a vítima se ela tinha mais para venda. A vítima disse que sim e o negócio foi concluído com a venda de mais duas vacas e um bezerro, totalizando o valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais).

A pessoa ainda lhe pediu que enviasse as fotografias das cabeças de gado anunciadas, tendo a vítima lhe atendido. Um dia depois (29) as partes decidiram fechar negócio, tendo o suposto comprador afirmado que, no dia 01/02, mandaria uma pessoa até à chácara para olhar os animais.

Enquanto isso, e sem que a vítima soubesse, o suposto comprador, na verdade um estelionatário, clonou o anúncio da venda do gado e o publicou no site como se dono dele fosse, contudo, os ofertou por valor muito inferior ao da vítima.

Interessado na compra dos animais, o representante de um haras situado no Recanto das Emas contatou o estelionatário e se disse interessado na compra dos animais, tendo as partes acertado a negociação pelo valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais). Em seguida, o criminoso informou que os animais estavam em uma fazenda, situada na região de Sobradinho e mandou o representante do haras ir até lá para ver os animais e, caso gostasse, poderia lhe fazer um depósito, na conta por ele informada, e já levar os bovinos consigo.

Em paralelo, o estelionatário disse para a vítima/vendedor que iria mandar um representante olhar os animais e caso ele gostasse dos mesmos, iria realizar o pagamento.

Após ver os animais, o representante do haras decidiu fechar o negócio e, acreditando que o estelionatário fosse o dono dos animais, lhe transferiu a quantia combinada na conta por ele indicada.

Para fechar o golpe, o estelionatário enviou para o vendedor/vítima um falso comprovante de transferência bancária e, acreditando que o pagamento teria sido realizado, a vítima entregou os animais negociados.